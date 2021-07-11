المدير الفني للمريخ.. المشاكل المادية قوية طوال الموسم وسوف نعالج الأخطاء







المريخ البورسعيدي هو واحد من أكبر أندية بورسعيد بعد النادي المصري صاحب الشعبية الأكبر، وهو ممثل المحافظة الوحيد في دوري القسم الثاني خلال الموسم المنقضي 20202021.





شهد هذا الموسم ثبات فني للفريق وأزمات مادية، لكن الفريق إستطاع أن يخرج منه بأقل الخسائر ونجح الجهاز الفني واللاعبين في الإبقاء على وجود الفريق في دوري القسم الثاني.





وللتعرف أكثر على متاعب الموسم، كان لنا هذا الحوار مع أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق:





- حدثنا عن بداية توليك المهمة والصعوبات التي واجهتها؟



عندما تستلمت مهمة الفريق كانت القائمة بها 6 لاعبين فقط بعد رحيل 24 لاعب، وكان الإعداد 15 يوم فقط وهذا وقت كان قصير جدا لضم لاعبين جدد وعمل تجانس بين القدامى والجدد، وبتوفيق الله تعاقدنا مع لاعبين مميزين خضنا بهم الموسم.







- ما هو رأيك في أداء لاعبيك خلال الموسم؟





رغم الظروف المادية إلا أن اللاعبين أدوا بشكل جيد، حيث كان لديهم طموح إقامة موسم قوي من أجل أنفسهم ومن أجل النادي، وكان أدائنا في أغلب المباريات الأفضل حتى التي كانت تنتهي بالتعادل كنا دائما الأفضل لكن قابلنا سوء توفيق كبير وبعض الأخطاء التحكيمية، وفي النهاية إستطعنا في ظل كل ذلك أن نظل في القسم الثاني.







- وماذا عن متاعب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وهل أثرت على الفريق؟



لعبنا مباريات قوية وجيدة خلال الموسم، لكن الظروف المادية كانت قوية، فلم يكن هناك دعم خارجي نهائي خلال الموسم، وكان كل الدعم من مجلس الإدارة برئاسة أحمد جوهر، حيث الأزمات المالية كانت تحول دون الحصول على الرواتب والمكافأت والعقود بشكل ثابت، ورغم كل ذلك كان اللاعبين رجال في الملعب وحصدنا لقب أفضل دفاع بتحقيق أقل عدد خسائر في المباريات.







- ما رأيك في شكل المنافسة بالمجموعة هذا العام؟





الموسم كان قوي جدا والمنافسة فيه شرسة خاصة على القمة، وكل الفرق كانت تملك إمكانيات مادية وأجهزة فنية على مستوى عالي جعلت تذكرة الصعود حائرة حتى جولة النهاية.





- سوف تقود الفريق خلال الموسم الجديد، فحدثنا عن خطة العمل المستقبلية ؟



سنعمل خلال الموسم الجديد على معالجة الأخطاء ونبدأ بداية صحيحة وإعداد قوي لتصحيح أخطاء الماضي، فعلى الرغم من أننا إختتمنا الموسم في مركز متوسط إلا أننا حققنا مركز الأعلى من حيث الدفاع وخلال ال 30 مباراة، حققنا نتائج إيجابية كثيرة سواء في الفوز أو التعادلات.