Advertisements

شراكة بين "ڤاليو" ولاند مارك التجاري لتسهيل التمويل عمليات البيع بالتقسيط

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
وقعت شركة "ڤاليو"، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر،التابعة للمجموعة المالية هيرميس،  اتفاقية شراكة جديدة  مع "لاند مارك جروب" التجارية،  لتمويل مشتريات العملاء من العلامات التجارية التى تديرها في مصر ، وهي ماكس وهوم سنتر  وسبلاش وبيبي شوب .
  


وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع  اتفاقية تعاون مع مجموعة لاند مارك التجارية  لما تمتلكة من علامات تجارية مميزة  فى قطاعات تستهدف ڤاليو التوسع فيها وجذب أكبر عدد من عملائها ، لا سيما وأن خطة  الشركة المستقبلية  تستهدف التواجد في مختلف محافظات مصر .
 وأضاف حسونة أن هدف الشركة الاساسي هو تنظيم عملية المدفوعات الالكترونية وإتاحة أكبر تمويل ممكن للعملاء يمكن  أن يساعدهم على زيادة مشترياتهم من مختلف القطاعات مضيفا أن ڤاليو تستهدف القطاعات التى يوجد بها نشاط يومي ومرتبطة بحياة العملاء  سواء مشتريات الملابس أو الأثاث  او الإطارات ،ومؤخرا دخلت في نشاط التشطيبات خاصة وأن الشركة تتيح حد أدنى لتمويل المشتريات بنحو 500 جنيه ويرتفع الى 200 األف جنيه  ويصل الى 290  ألف جنيه.

وأشار الى أن نجاح ڤاليو يكون من خلال إقتناع الشركاء وايمانهم بآلية مساعدة ڤاليو فى دعم الأنشطة التجارية لديهم وزيادة رغبة العميل فى الشراء.


قال محمد مرسي  المدير العام  الإقليمى لشركة لاند مارك جروب ، إن المجموعة متواجة في السوق الخليجي والمصري  منذ أكثر من 47  عام ،  من خلال أكثر  من  15 ماركة تجارية منهم 4  علامات تجارية في مصر ، تمثل ماكس و سبلاش وبيبي شوب وهوم سنتر ،وبالتالي نسعي لزيادة حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة بنحو من 10 الى 15 % سنويا للتواكب مع خطة الشركة في التوسع في جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف أن التعاون مع فاليو سيحقق نمو في حجم مبيعات العلامات التجارية ويساعد الشركة على التوسع بشكل أكبر  وزيادة حجم عملائها  وتسهيل زيادة المبيعات  خاصة من الملابس والأثاث خاصة وان الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع خلال 3 سنوات من22فرع الى 60 فرع خلال 3سنوات  .

أخبار تهمك

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي