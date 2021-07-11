السكة الحديد تعلن توقف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا روسيًا في هذا الموعد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إيقاف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا وروسيا بخطوط الوجهين البحري والقبلي لقلة المشغولية، وذلك تطبيقا للتعليمات الانضمامية الصادرة من قيادات الهيئة وذلك بدء من غد الإثنين الموافق 12 يوليو المقبل.



وقررت الهيئة، إيقاف تشغيل القطارات:



1916 مكيف فرنساوي



المنصورة- القاهرة







1917 مكيف فرنساوي



القاهرة - المنصورة







1132 روسي



الإسكندرية- القاهرة







1133 روسي



القاهرة - الإسكندرية







1142 روسي





الإسماعيلية- القاهرة







1143 روسي



القاهرة - الإسماعيلية







402 ركاب



شبين القناطر- 23يوليو







401 ركاب



23يوليو- شبين القناطر







1026 ركاب



أسوان-السد العالي







1027 ركاب



السد العالي- أسوان







1032 ركاب



أسوان- السد العالي







1033 ركاب



السد العالي- أسوان



