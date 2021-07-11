Advertisements
السكة الحديد تعلن توقف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا روسيًا في هذا الموعد
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:54 م
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة السكة الحديد عن إيقاف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا وروسيا بخطوط الوجهين البحري والقبلي لقلة المشغولية، وذلك تطبيقا للتعليمات الانضمامية الصادرة من قيادات الهيئة وذلك بدء من غد الإثنين الموافق 12 يوليو المقبل.
وقررت الهيئة، إيقاف تشغيل القطارات:
1916 مكيف فرنساوي
المنصورة- القاهرة
1917 مكيف فرنساوي
القاهرة - المنصورة
1132 روسي
الإسكندرية- القاهرة
1133 روسي
القاهرة - الإسكندرية
1142 روسي
الإسماعيلية- القاهرة
1143 روسي
القاهرة - الإسماعيلية
402 ركاب
شبين القناطر- 23يوليو
401 ركاب
23يوليو- شبين القناطر
1026 ركاب
أسوان-السد العالي
1027 ركاب
السد العالي- أسوان
1032 ركاب
أسوان- السد العالي
1033 ركاب
السد العالي- أسوان
وقررت الهيئة، إيقاف تشغيل القطارات:
1916 مكيف فرنساوي
المنصورة- القاهرة
1917 مكيف فرنساوي
القاهرة - المنصورة
1132 روسي
الإسكندرية- القاهرة
1133 روسي
القاهرة - الإسكندرية
1142 روسي
الإسماعيلية- القاهرة
1143 روسي
القاهرة - الإسماعيلية
402 ركاب
شبين القناطر- 23يوليو
401 ركاب
23يوليو- شبين القناطر
1026 ركاب
أسوان-السد العالي
1027 ركاب
السد العالي- أسوان
1032 ركاب
أسوان- السد العالي
1033 ركاب
السد العالي- أسوان
Advertisements