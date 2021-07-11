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السكة الحديد تعلن توقف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا روسيًا في هذا الموعد

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن إيقاف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا وروسيا بخطوط الوجهين البحري والقبلي لقلة المشغولية، وذلك تطبيقا للتعليمات الانضمامية الصادرة من قيادات الهيئة وذلك بدء من غد الإثنين الموافق 12 يوليو المقبل.

وقررت الهيئة، إيقاف تشغيل القطارات:

1916 مكيف فرنساوي

المنصورة- القاهرة



1917 مكيف فرنساوي

القاهرة - المنصورة



1132 روسي

الإسكندرية- القاهرة



1133 روسي

القاهرة - الإسكندرية



1142 روسي


الإسماعيلية- القاهرة



1143 روسي

القاهرة - الإسماعيلية



402 ركاب

شبين القناطر- 23يوليو



401 ركاب

23يوليو- شبين القناطر



1026 ركاب

أسوان-السد العالي



1027 ركاب

السد العالي- أسوان



1032 ركاب

أسوان- السد العالي



1033 ركاب

السد العالي- أسوان

السكة الحديد تعلن توقف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا روسيًا في هذا الموعد
السكة الحديد تعلن توقف تشغيل 12 قطارًا مكيفًا روسيًا في هذا الموعد

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