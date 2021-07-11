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"التعليم" تنشر امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، امتحان مادة اللغة العربية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالى عدد 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك فى اليوم الثانى من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديرى المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقى على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد حجازى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه تم بالأمس استبعاد أربع رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم بالأمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية (الشعبة العلمية).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهى كالتالي:

- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادى بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

- الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

- الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادى بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدى على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

- الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

- الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه فى الاستقبال والإرسال.

- الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

- الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

- الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

- الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه فى الغش.

- الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

- الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها فى الغش.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تم رصد من خلال كاميرات داخل لجان السير بمحافظتى "الشرقية، ودمياط" عدم الانضباط والالتزام بالتعليمات وبناء عليه تم استبعاد رؤساء اللجان والملاحظين.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بنقل الطالبة ( أ.م.أ) إلى المستشفى حالة مرضية وتم عمل تقرير للطالبة لضمان حقها فى الدور الثاني.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 393 ألف و883 طالبا/طالبة، ويؤدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالى 255 طالبا/طالبة.

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امتحان اللغة العربية المدارس الدولية الفجر التعليم

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