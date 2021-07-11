اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-









الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.









الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.









الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.









الجولة الـ 31 ..الزمالك ووادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.









الجولة الـ32 .. الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.









الجولة الـ33 .. الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.









الجولة الـ34.. الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.



