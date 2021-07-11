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فان دام يحيي ذكرى وفاة عمر الشريف بهذه الطريقة

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحيا نجم كمال الأجسام فان دام ذكرى وفاة النجم العالمي عمر الشريف، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا الوم الموافق 11 يوليو.

وشارك فان دام صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلا: "في ذكرى السيد عمر الشريف رحمه الله #JCVD".

وتصدر النجم الراحل عمر الشريف التريند حيث حلت اليوم ذكرى وفاته،حيث رحل عن عالمنا 10 يوليو 2015، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أعماله مازالت خالدة ويتذكره الجمهور دائما.

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