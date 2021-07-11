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عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

 

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

 

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي  - محمد شريف.


ويتواجد على مقاعد البدلاء:


مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - مروان محسن - أليو ديانج - صلاح محسن - محمد هاني


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