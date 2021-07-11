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مدبولي: العاصمة الادارية الجديدة ستكون «عنوان مصر الحديثة»

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو عنوان للجمهورية الجديدة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي مصر الحديثة بكل معانيها وصورها.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له في ختام جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ما تفقده على مدار 4 ساعات هي جزء صغير من مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هدفه خلال المتابعة هو الاطمئنان ومتابعة كل المشروعات.

ولفت إلى أنه حرص في مستهل جولته أن يجري اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهم جناحين تنفيذ المشروعات الكبيرة في العاصمة الجديدة.

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