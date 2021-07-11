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خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشفت لجنة الإشراف على تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، عن آخر مستجدات الأعمال، في عدد من المواقع الأثرية وجاء في مقدمتها متحف قصر المنيل والمقبرة الجنوبية بمنطقة سقارة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير السياحة والآثار في مقر الوزارة بالزمالك، حيث استعرض أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من أعمال ببعض المواقع الأثرية مما يعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين بها وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

ووأوضحت اللجنة أنه تم تنفيذ وتركيب لوحات إرشادية وتفسيرية بالمقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة وذلك تمهيدًا لافتتاحها الوشيك، ورفع كفاءة وتعزيز خدمات الزائرين في متحف قصر المنيل؛ والتي شملت رفع كفاءة ١٧ لوحة إرشادية، وتزويد حديقة القصر بسلات للمهملات والال وتجديد حمامات منطقة ميت رهينة الأثرية.

وأكد أعضاء اللجنة على توفير العديد من الخدمات السياحية بشكل ملموس بمناطق كل من قصر البارون في حي مصر الجديدة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأهرامات الجيزة، والتي سوف يتم الانتهاء منها كاملة قبل نهاية شهر أكتوبر استعدادا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

وتمثلت هذه الخدمات في توفير مقاعد للزائرين، وسلات مهملات بنظام إعادة التدوير، ومستلزمات دورات المياه الموجودة بها، بالاضافة إلى تركيب أجهزة x-ray، ولوحات إرشادية، وتأهيل مسارات الزيارة، ومناقشة تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير.

وكانت وزارة السياحة والآثار كانت قد انتهت من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين في عدد من المواقع الأثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان.

وتمثلت تلك الخدمات في توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط، وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع والمتاحف باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تم توفير باركود بالموقع الأثري أو المتحف؛ لتمكين الزائر من التعرف على كافة المعلومات الأثرية حول المنطقة أو المتحف، وذلك باستخدام برامج التليفونات الذكية، حفاظًا على البيئة.
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)
خدمات سياحية في "مقابر وقصور وقلاع" مصر الأثرية لتحسين الزيارة (صور)

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