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عبد الجليل يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري
الأحد 11/يوليو/2021 - 06:02 م
علي نبوي
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أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل المقاصة جاء على النحو التالي :-
محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش
البدلاء :-
محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى.
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