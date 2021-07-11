عبد الجليل يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل المقاصة جاء على النحو التالي :-





محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش





البدلاء :-





محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى.



