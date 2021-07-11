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مدبولي: المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة «نصف مساحة القاهرة»

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في وقت لاحق، إنها توازي «نصف مساحة محافظة القاهرة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة هي 40 ألف فدان، فيما أن مساحة محافظة القاهرة هي 90 ألف فدان.

ووصف مدبولي افتتاح العاصمة الجديدة بأنه سيكون «إعلان عن مصر الحديثة».

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