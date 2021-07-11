Advertisements

منح ١٣٩ عضوية فخرية بنادى الجزيرة لرجال أعمال وسفراء وتجار حديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
سمر جابر
Advertisements

علمت «الفجر» أن رئيس نادى الجزيرة قام بمنح عدد من العضويات الفخرية لعدد ١٣٩ شخصاً، منهم رجال أعمال وصحفيون وتجار حديد وسفراء، وذلك بالمخالفة للقانون ولائحة النادى، وهو ما أثار استياء الأعضاء وتوجه أحد الأعضاء – رفض ذكر اسمه- بشكوى متهماً رئيس المجلس بأنه تجاوز صلاحياته، وقام مُنفرداً بإصدار قرارات بشكل لا علاقة له مطلقاً بالمصلحة العامة للنادى.

وأكد أن ما حدث مخالف للقانون، خاصة أن عددًا من أعضاء المجلس نفوا علمهم بالعضويات الفخرية، وذلك فى الوقت الذى أسقطت فيه العضوية عن أحد الأعضاء وأسرته بسبب خلافات شخصية لقيامة بإطعام «قطط» تعيش داخل أسوار النادى، والدفاع عنهم، ورغم أنه نال حكما برجوع عضويته إلا أن الحكم لم ينفذ.

من بين الحاصلين على العضويات الفخرية، نائب مدير بنك القاهرة السابق عمرو الشافعى، وأولاده يوسف وحسين وملك، وأيمن البنا وعائلته، بجانب على الحلبى وعائلته، وابنه حسن على الحلبى، وهم على صلة قرابة برئيس النادى، كما تم منح العضوية الفخرية لثلاثة سفراء من لبنان والكويت وسلوفينيا، وهم محمد صالح الذويخ وعائلته، وسفير الكويت، وسفيرة سلوفينيا، بالإضافة لمدير عام فندق ماريوت القاهرة، ومجدى الرفاعى، رجل أعمال وتاجر حديد، وأيضاً عدد من رؤساء النيابة، بجانب رئيس وحدة مرور الجزيرة، وعدد من مسئولين وزارة الشباب.. وحسب اللائحة التنفيذية للنادى تمنح العضو الفخرية بقرار مجلس الإدارة وليس الرئيس منفرداً، وبشرط أن يكون الممنوح قد أدى خدمة جليلة للنادى أو الدولة. وفى شكوى للجهاز المركزى للمحاسبات ترد عدة مخالفات، منها انقسام مجلس الإدارة وفقدان الثقة بين غالبية أعضائه مع كثرة الخلافات الشخصية، مع عدم وجود أى دراسات تخص المشاريع، من ناحية التكلفة والتمويل والبرنامج الزمنى، ما أدى بالنادى للوقوع فى ضائقة مالية تصل به إلى حد الإفلاس.

فى حين تسببت حالة عدم الشفافية فى اتخاذ القرارات فى استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، أخرهم أمين الصندوق، والذى ورد فى استقالته معاناته من التهميش مع التهديدات المستمرة فى حالة عدم الرضوخ للقرارات، بالإضافة لتقليص الاختصاصات، وقيام مجلس الإدارة فى غياب نصف أعضاء المجلس بالتوقيع على الشيكات نيابة عنه، ما يعد مخالفة للوائح المالية الخاصة بالنادى ووزارة الشباب.

ومن أسباب الاستقالة أيضاً قيام رئيس المجلس باتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع لمجلس الإدارة، ومنها قرار منح العضويات الفخرية، مع الضعف الإدارى الشديد، وعدم الالتزام بتواريخ الانتهاء من المشروعات سواء الكبرى أو الصغرى، ما أدى لفوضى عارمة وسوء خدمات، كما لم يتم محاسبة الجهاز الإدارى على أى تقاعس فى الأداء. كما تمثلت المخالفات فى القرارات المنفردة المصيرية الخاصة بمشروعات الصيانة وقت جائحة كورونا، والتى كبدت النادى الملايين دون الحصول على موافقات مسبقة من مجلس الإدارة، ودون أى دراسة مالية أو هندسية أو تنفيذية، مع وجود أخطاء فنية فى حمامات السباحة، كما استقالت عضوة من مجلس الإدارة مطالبة بمساءلة الجميع وكافة اللجان بما فيهم الشئون القانونية، نتيجة للمخالفات، وغياب الشفافية ووجود نزاعات داخلية ونتائج كارثية لمشاريع التطوير التى تمت بتكاليف خرافية بدون موزانات حاضرة أو موافقات مسبقة من المجلس.


أخبار تهمك

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ 40 دقيقة

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي