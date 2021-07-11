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برينتفورد يخطط لخطف نجم ليفربول

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برينتفورد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يخطط لخطف أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن برينتفورد لديه رغبة في الحصول على خدمات الويلزي هاري ويلسون نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن النجم الويلزي فشل في الحصول على فرص اللعب بشكل أساسي في الأنفيلد وحظى بفترات إعارة في المواسم الماضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هاري ويلسون عاد إلى ليفربول مرة أخرى بعد نهاية فترة إعارته مع كارديف في مايو الماضي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن برينتفورد وضع هاري ويلسون ضمن أهدافه الصيفية وأنه مستعد لدفع 10 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء هاري ويلسون بشكل دائم.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ويلسون لم يتخذ قراره بعد حول مستقبله بينما يستعد ليفربول للسماح برحيله.

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