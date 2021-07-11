عبر إحدى الشركات الإماراتية.. «كورونا» يؤجل خدمة «بنزين ديليفرى» لمدة عامين





فى مؤتمر إيجيبس ٢٠٢٠ أعلنت إحدى الشركات الإماراتية العاملة فى مجال توصيل البنزين للعملاء «ديليفرى»، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول يقضى بقيامها بتقديم الخدمة فى مصر.





وعلى الرغم من مرور عامين إلا أنه لم يتم تفعيل الخدمة حتى الآن، وبحسب مذكرة التفاهم ستتم العملية عبر تطبيق إلكترونى خاص بالشركة، وسبق أن تم الإعلان عن عدد من الخطوات منها: تحميل تطبيق شركة CAFU على الهواتف الذكية، ثم تسجيل الدخول ليصل للعميل رمز تأكيد حسابه، ثم تحديد موقع السيارة المستهدف مدها بالبنزين، وكذلك تحديد نوع البنزين المطلوب والكمية، بعدها يتم تحديد وقت التسليم من خلال التطبيق، ثم يقوم العميل بدفع المقابل المادى عبر بطاقات الائتمان (Visa أو MasterCard أو بطاقة الخصم) من خلال التطبيق.





من ناحية أخرى أدى انتشار فيروس كورونا العام الماضى إلى انخفاض إنتاج الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من الزيت الخام، التى سعت لتقليل نفقاتها لتعويض خسائر الإغلاق الذى فرضته الجائحة، ما أخر حفر آبار جديدة وأيضاً القيام بأعمال تنمية للآبار القائمة، وهو ما قد يؤثر على فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قد أعلن عن استهداف الوزارة الوصول بإنتاج الزيت الخام إلى ٧٠٠ ألف برميل يومياً خلال العام الجارى.





ووصل معدل الإنتاج إلى ما بين ٥٨٠ و ٦٢٠ ألف برميل يومياً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى الذى سجل ٦٣٨ ألف برميل.





وتمثل منطقة الصحراء الغربية الجانب الأكبر من إنتاج الزيت الخام بمصر بنسبة ٥٦٪، تليها منطقة خليج السويس بنسبة ٢٣٪، ومنطقة الصحراء الشرقية ١٢٪، وسيناء ٩٪، وذلك من خلال ٤٣ شركة من أهمهم (خالدة، بتروبل، جابكو، الشركة العامة، عجيبة وشركة بدر الدين)، ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج فى مصر (أباتشى الأمريكية، إينى الإيطالية، دراجون أويل الإماراتية، وشل الهولندية.







