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بعد 12 عاما من عرض "ولاد العم".. شاهد كيف أصبحت الطفلة سارة

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" ان الفنانة رفل عبد القادر، والتي حسدت شخصية الطفلة سارة في فيلم "ولاد العم" تستعد حاليا للعودة للوسط الفني وذلك بالإضافة لمساعدتها لشقيقتها الطفلة ريم عبد القادر.

وتقوم حاليا رفل بقراءة عدد من السيناريوهات للعودة بدور مميز للجمهور وأيضا تقوم بمساعدة شقيقتها ريم بكل تفاصيل ادوارها.

وكان يدور فيلم "ولاد العم" حول ضابط بالموساد مسئول عن تكوين شبكة جاسوسية لتنفيذ اغتيالات في مصر، يتزوج بفتاة مصرية دون أن يخبرها بحقيقته، ثم يهرب بها رغمًا عنها إلى إسرائيل ضاغطًا عليها بحرمانها من أولادها فترسل المخابرات المصرية ضابطًا لكشف نوعية المعلومات التي حصل عليها وإعادة الزوجة المخدوعة للقاهرة بصحبة طفليها.

والفيلم كان من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف وبطولة كريم عبدالعزيز ومنى زكي وشريف منير 
وإنتصار .

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