طلب إحاطة بشأن قيام شركة مصر للسياحة بوقف موارد تمويل مشروع صندوق تكافل العاملين

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهورى فى محافظة بورسعيد بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بسبب شكاوى من العاملين واللجنة النقابية بفندق بورسعيد مصر للسياحة " هلنان سابقا " والتى يتضرروا فيها من وقف صرف مواد مشروع تكافل العاملين بالفندق والمشهر بالوقائع المصرية، لافته إلى أن العدد يصل إلى 106 وفق اتفاقية بين شركة مصر للسياحة كطرف أول والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ونقابة العاملين بالفندق كطرف ثانى.



وأوضحت"عصفور" فى طلبها، أن هناك محاولات من إدارة الشركة لتحويل تبعيته للهيئة العامة للرقابة على صناديق التأمين رغم كتاب وزارة القوى العاملة بأن الصندوق يتبع رقابيًا الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية للعاملين.



وقالت: إن توقف الشركة عن صرف مستحقات ورثة أحد العاملين المتوفين كان بسبب وقف صرف تمويل المشروع، كما أن الشركة تعمل بشكل منفرد بعيدًا عن القانون، ومعتمدة من وزارة القوى العاملة والجهات ذات الصله بالشركة.



وأضافت: أن الشركة قد قامت بعدم صرف العلاوة 10% للعامليين عن عام 2020 استنادًا إلى احكام القانون وما تم الإتفاق عليه فى إجتماع الإتحاد المصرى للغرف السياحية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وذاك على الرغم من صرفها للعاملين بفندق رومانس التابع لنفس الشركة.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إدارة الشركة لم تقم باتخاذ أى خطوات لتعديل رواتب العاملين بالفندق للمساوة بالحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة لجميع العاملين؛ حيث يتقاضى بعض العاملين أقل من الحد الأدنى للأجور برغم موافقة العضو التنفيذى للشركة على النظر فى الأجور تلاه إلغاء من إدارة الشركة فى موقف غير مبرر، مؤكدة أن هذا الرفض من إدارة الشركة يؤدى إلى أضرار بالفندق والذى يذخر بالكفاءات والخبرات السياحية التى يجب الإهتمام بها والعمل على حل مشاكلها.