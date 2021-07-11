بإطلالة صيفية.. ميرنا نور الدين تبهر جمهورها







شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها، بنشر مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين، وهي ترتدي فستان قصير أسود اللون، ارتدت نظارة شمس سوداء اللون، كانت على الشاطئ، وعلقت على الصور قائلة "الصيف" ، حازت الصور على الكثير من الإعجابات.



وكانت آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في مسلسل "كوفيد 25"، مع عدد من الفنانين منهم ة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين.







