ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "نور الدين" بإطلالة صيفية، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها وميك أب هادئ.



وكانت آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في مسلسل "كوفيد25"، مع عدد من الفنانين منهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.