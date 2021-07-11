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لليوم الثاني.. "التنمية المحلية" تواصل إجراءات اختيار 62 متقدمًا لوظائف رؤساء المدن والأحياء​

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عملها لليوم الثانى على التوالى لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وشارك فى المقابلات الشخصية اليوم الأحد كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقال اللواء محمود شعراوى ان المقابلات الشخصية سوف تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجارى والأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا في اليوم الثانى للمقابلات على مناقشة المتقدمين حول بعض أفكارهم لتطوير وتحسين أداء الوظائف المتقدمين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المتقدمين الذين سيتم ارجراء مقابلات لهم اجتازوا عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقًا للتاريخ الوظيفى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر إن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة طبقًا للاعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

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