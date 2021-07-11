شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان أصدرته اليوم من استغلال اسمها في الدعايا لحفلات غنائية.



وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "بيان هام.. لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الذي يستغل اسمها واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".



وآثارت شيرين عبد الوهاب الجدل في الفترة الأخيرة عقب تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها مما أدى إلى توتر العلاقة بينها وبين جمهورها حيث تسائل الجميع حول ذلك ولكنها تعلقت على ذلك من خلال حساها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".