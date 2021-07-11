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أوروبا تلاحق استثمارات تنظيم الإخوان (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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إجراءات أوروبية عدة لمكافحة الإرهاب والتطرف تستهدف بالأساس محاصرة نشاط تنظيم الإخوان وملاحقة استثماراته، المنتشرة في أوروبا منذ أكثر من 6 عقود.

 

قال المراقبون إن التنظيم سيضطر لنقل جزء كبير من أمواله خارج أوروبا، بعد القوانين الجديدة التي ستسمح بتعقب تلك الاستثمارات، وحظر نشاطها ومصادرتها في حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب، الأمر الذي كان يتحايل عليه التنظيم في الماضي بتدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة، أو الاستثمار تحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، وفي الغالب تكون أنشطتهم بعيدا عن أعين الحكومات، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

أشار المراقبون إلى التنظيم سيواجه خسائر فادحة جراء الإجراءات الأوروبية ضد استثماراته، لأنها المحور الأهم في خطته لبسط نفوذه وسيطرته، فهل باتت استثمارات التنظيم داخل أوروبا في مهب الريح؟.

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مداد نيوز فيديو تنظيم الاخوان اوروبا

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