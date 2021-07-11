تعرف على أولى مباريات مانشستر سيتي في البريميرليج بالموسم الجديد

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تعرف على أولى مباريات مانشستر سيتي في البريميرليج بالموسم الجديد
الأحد 11/يوليو/2021 - 06:27 م
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أولى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022، أمام نظيره توتنهام.
ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونظيره توتنهام، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.
وكان مانشستر سيتي، توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2020-2021، برصيد 86 نقطة.
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