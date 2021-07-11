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تعرف على أولى مباريات مانشستر سيتي في البريميرليج بالموسم الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أولى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022، أمام نظيره توتنهام.


ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونظيره توتنهام، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.


وكان مانشستر سيتي، توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2020-2021، برصيد 86 نقطة.

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