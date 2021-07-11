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حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 12 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين
حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

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