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مي سليم تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة مي سليم صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مي سليم أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، بإطلالة جذابة على شاطئ البحر، حيث ارتدت ملابس صيفية واعتدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

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