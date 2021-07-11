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السعودية للكهرباء: اكتمال الاستعدادات لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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 استكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث استكملت جميع برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وانتهي من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية.
وأشار إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.
وأكد القنون أن الشركة تحرص من خلال هذه المشاريع على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

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