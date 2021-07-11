كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، جاء ذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم ووزارة الخارجية، بأن شكري أكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.





وكان توجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.



