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كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، جاء ذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم ووزارة الخارجية، بأن شكري أكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.

وكان توجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)
كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)
كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)
كواليس لقاء سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل (صور)

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