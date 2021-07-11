Advertisements

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عرضًا قويًا تقدم به أحد وكلاء اللاعبين لضم أحد اللاعبين العرب المُتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفترة الماضية شهدت إتصالات مكثفة من جانب أحد وكلاء اللاعبين العرب عرض خلالها هذا الوكيل على محمود الخطيب التعاقد مع الدولي الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي.

 

وتابع المصدر، أن محمود الخطيب رفض إتمام الصفقة بعد التشاور مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، موضحًا أن أسهم اللاعب الليبي تراجعت للغاية داخل القلعة الحمراء.

 

وأشار المصدر، أن حمدو الهوني كان مُرشحاً بالفعل للأهلي منذ عدة أشهر حينما تألق مع ناديه بدوري أبطال أفريقيا، وقاده للفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً في نسخة بطولة أفريقيا الحالية.

 

وأوضح المصدر، أن الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع حمدو الهوني بعدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية كما أن اللاعب لا يُجيد الدور الدفاعي بشكل جيد.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 4 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي