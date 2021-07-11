صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي
رفض
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عرضًا قويًا تقدم به أحد وكلاء اللاعبين لضم
أحد اللاعبين العرب المُتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفترة الماضية شهدت إتصالات مكثفة من
جانب أحد وكلاء اللاعبين العرب عرض خلالها هذا الوكيل على محمود الخطيب التعاقد
مع الدولي الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي.
وتابع
المصدر، أن محمود الخطيب رفض إتمام الصفقة بعد التشاور مع الجهاز الفني للأهلي
بقيادة بيتسو موسيماني، موضحًا أن أسهم اللاعب الليبي تراجعت للغاية داخل القلعة
الحمراء.
وأشار
المصدر، أن حمدو الهوني كان مُرشحاً بالفعل للأهلي منذ عدة أشهر حينما تألق مع
ناديه بدوري أبطال أفريقيا، وقاده للفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً في نسخة
بطولة أفريقيا الحالية.
وأوضح
المصدر، أن الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع حمدو الهوني بعدما تراجع مستواه
بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية كما أن اللاعب لا يُجيد الدور الدفاعي بشكل
جيد.