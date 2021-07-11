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وزير الري يستعرض مجهودات الوزارة لترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد منها

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوفد المرافق له.

وإستعرض "عبد العاطي" المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في ظل ما تواجهه مصر من شح مائي وتحديات عديدة.

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي بهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمجاري المائية، بالإضافة لتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث في أراضيهم، وإستخدام تطبيقات الري الذكي، نظرًا لدورها الهام في ترشيد استخدام المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل تكاليف الإنتاج.

ولفت "عبد العاطي" إلى أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة المائية، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ووحدة النظم الجغرافية ومنظومة الرصد الآلي اللحظي "التليمتري"، ومنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة، بالإضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات.

وتوجه الدكتور محمد عبد العاطى بالدعوة لمركز "أكساد" للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم.
وزير الري يستعرض مجهودات الوزارة لترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد منها
وزير الري يستعرض مجهودات الوزارة لترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد منها

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