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حرفي بتحكم الدقي يتقدم باستغاثة لوزير الكهرباء لتسوية حالته الوظيفية

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
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تقدم أحمد محمود عبد العليم، حرفي بتحكم الدقي، بطلب استغاثة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتسوية حالته الوظيفية لا سيما وأنه حاصل على مؤهل متوسط قسم معدات وتركيبات كهربائية.

وقال عبدالعليم، في طلب الاستغاثة، إنه تم تعيينه حرفي في شركة جنوب القاهرة للكهرباء عام 2002 وما زال حتى الآن يخدم في الشركة بكل تفاني وإخلاص وحب يفوق حبه لنفسه دون نفاق أو رياء، كما يحترم رؤسائه وزملائه في العمل.

وأوضح أنه تقدم للالتحاق بالتعليم الفني أثناء الخدمة وبعد 3 سنوات من التعب والشقاء استطاع أن يحصل على مؤهل متوسط قسم معدات وتركيبات كهربائية دفعة 2015 – 2016، مضيفًا: "شعرت حينها بسعادة لا توصف لحصولي على المؤهل، وسجدت لله شكرا وأنا أحمل المؤهل في يدى، وأسرعت للحصول على تسوية حالتي الوظيفية، لا سيما وأن الشروط تنطبق على، ولكن طلبي لم ينظر إليه".

وتابع: "أشعر بالظلم وأنا أرى زملائي الشباب أقل منى في العمر يطلق عليهم لقب فنى وأنا ما زالت حرفين"، مناشدا وزير الكهرباء مد يد العون له وتحقيق طلبه.

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