صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتباطؤ التضخم

استمرار التعافي للاقتصاد السعودي، وتباطؤ لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، هذا ما أكده خبراء صندوق النقد الدولي في البيان الختامي الصادر مؤخرا عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021.





وتوقع خبراء صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022.





وحول أداء الاقتصاد السعودي أشار تقرير صندوق النقد إلى الإصلاحات في سوق العمل وارتفاع معلات مشاركة المرأة إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.





كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.





حيث ارتفع التمويل العقاري السكني بنسبة 84% في العام 2020 لتصل إلى 136 مليار ريال.





ويأتي هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد السعودي بعد عمل مستمر وتشريعات عدة أطلقتها الحكومة السعودية خلال جائحة كورونا.. وعلى رأسها الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وأيضا بقيام البنك المركزي بدعم البنوك والقطاع المالي خلال أيام كورونا الصعبة