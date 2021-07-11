Advertisements

صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتباطؤ التضخم

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:47 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements
استمرار التعافي للاقتصاد السعودي، وتباطؤ لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، هذا ما أكده خبراء صندوق النقد الدولي في البيان الختامي الصادر مؤخرا عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021.

وتوقع خبراء صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022.

وحول أداء الاقتصاد السعودي أشار تقرير صندوق النقد إلى الإصلاحات في سوق العمل وارتفاع معلات مشاركة المرأة إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.

كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.

حيث ارتفع التمويل العقاري السكني بنسبة 84% في العام 2020 لتصل إلى 136 مليار ريال.

ويأتي هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد السعودي بعد عمل مستمر وتشريعات عدة أطلقتها الحكومة السعودية خلال جائحة كورونا.. وعلى رأسها الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وأيضا بقيام البنك المركزي بدعم البنوك والقطاع المالي خلال أيام كورونا الصعبة

أخبار تهمك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

منذ 43 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي