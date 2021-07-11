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"الزراعة": مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:32 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة والألبان وبيض المائدة والدواجن والأسماك النيلية وبعض الأسماك البحرية حيث جار العمل عليها، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير احتياجات المواطن المصري، والتصدير للخارج

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية استطاعت أن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير بعض المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة على رأسها الموالح والبصل والفراولة، وذلك نتيجة جهود الدولة في ضخ استثمارات في القطاع الزراعي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة تعمل إيضل على زيادة القدرة الإنتاجية للرقعة الزراعية؛ وهذا كان من أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن بلادنا حققت طفرات في هذا المجال الحيوي.

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وزارة الزراعة انتاج مصر من الفاكهة انتاج مصر الخضراوات الاكتفاء الذاتي

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