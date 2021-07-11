وزير الرياضة لمجلس النواب: نعمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل علي عدم الاعتماد الكلي علي الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.



وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، نعمل علي إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من أجل تحقيق أرباح كبيرة ولكن من أجل تقديم خدمة متميزة وبأسرع وقت لشباب مصر في القري والنجوع وهو استثمار اقتصادي.



وأضاف: علي الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم أجمع إلا أنه تم تنفيذ أعمال المنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال في منظومة الرياضة بأكثر من 2 مليار جنيه وهناك مرونة في العمل لصالح قطاعي الشباب والرياضة.



وأكد الوزير أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ أكثر من 16 مليار جنيه وهذا أمر لم يحدث من قبل هذا بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كأنشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروعا بإجمالي أكثر من 5 ملايين جنيه.





وأضاف الوزير بأن الوزارة قدمت دعمًا قدره 216 مليون جنيه لبرنامج إعداد البطل الأوليمبي وكان التمويل بأموال من خارج الصندوق كما تم دعم 55 لاعبا ممن وقع عليهم الاختيار لإنجاز ميدالية اولمبية باكثر من 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من إنجاز للتأهل الاولمبي للعديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.



كما أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات الأندية والاتحادات، مشيرًا إلى أنها ستجري في موعدها المقرر وفقًا للقانون.وعقب انتهاء الدورة الأولمبية.

