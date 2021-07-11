Advertisements

وزير الرياضة لمجلس النواب: نعمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل علي عدم الاعتماد الكلي علي الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، نعمل علي إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من أجل تحقيق أرباح كبيرة ولكن من أجل تقديم خدمة متميزة وبأسرع وقت لشباب مصر في القري والنجوع وهو استثمار اقتصادي.

وأضاف: علي الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم أجمع إلا أنه تم تنفيذ أعمال المنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال في منظومة الرياضة بأكثر من 2 مليار جنيه وهناك مرونة في العمل لصالح قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد الوزير أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ أكثر من 16 مليار جنيه وهذا أمر لم يحدث من قبل هذا بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كأنشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروعا بإجمالي أكثر من 5 ملايين جنيه.


وأضاف الوزير بأن الوزارة قدمت دعمًا قدره 216 مليون جنيه لبرنامج إعداد البطل الأوليمبي وكان التمويل بأموال من خارج الصندوق كما تم دعم 55 لاعبا ممن وقع عليهم الاختيار لإنجاز ميدالية اولمبية باكثر من 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من إنجاز للتأهل الاولمبي للعديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.

كما أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات الأندية والاتحادات، مشيرًا إلى أنها ستجري في موعدها المقرر وفقًا للقانون.وعقب انتهاء الدورة الأولمبية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة مجلس النواب القطاع الخاص

أخبار تهمك

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة الا ربع

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي