Advertisements

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر انتقال مجموعات ممثلة للوزارات إلى العاصمة الإدارية ابتداء من أكتوبر المقبل، لتنفيذ عملية التشغيل التجريبي لمباني الوزارات بالعاصمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "عمل الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيعتمد على النظام الإلكتروني، وليس الورقي"، معلقا: "الأرشيف سيكون إلكترونيا، ووزارة الاتصالات تجري حاليا أرشفة ملايين الأوراق إلكترونيا"، مشيرا إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تعادل مساحة نصف مساحة محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من الحي الحكومي، والأحياء السكنية، وسكن الموظفين بمدينة بدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجموعة الأولى التي ستنتقل إلى العاصمة تضم 42 ألف موظف.

وأوضح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتيح حوافز بدل انتقال بقيمة ألفي جنيه، للموظف الذي سيستخدم سيارة خاصة، أو مواصلات عامة، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي للقطار المكهرب بين السلام والعاصمة الإدارية سيبدأ أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للموظف الذي سيغير محل سكنه بالقرب من العاصمة الإدارية قال سعد أن الحكومة ستخيره بين الحصول على شقة مدعومة بمدينة بدر، سيدفع 25% من قيمتها، مع تقسيط 75% على 7 سنوات، تسدد من قيمة "بدل السكن"» الذي سيحصل عليه الموظف بشكل منفصل عن الراتب.

ولفت إلى أن مساحة شقق سكن الموظفين في مدينة بدر تصل إلى 118 مترا، موضحا أن من حق الموظف طلب شراء شقة في الحي "..." العاصمة الإدارية.

وأردف أن الحكومة ستوفر أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمة الواي فاي لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية.

وكشف سعد أن مدينة بدر تضم 14 ألف وحدة سكنية مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مرافق "بدر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن لن يحتاج الذهاب إلى العاصمة الإدارية للحصول على خدمة حكومية، معلقا: "كل الخدمات ستظل متوافرة في القاهرة بالشكل المتعارف عليه، وحال وجود حالات تستلزم الذهاب إلى العاصمة، ستتيح الحكومة التقديم على الخدمة بالهيئات المتوافرة بمحل سكن المواطن، لتنتقل الأوراق ذاتها إلكترونيا إلى العاصمة".

واختتم:"المواطن سيستفيد من التطور التكنولوجي الذي سيحدث في أداء الهيئات الحكومية، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية".

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة الا ربع

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي