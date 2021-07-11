زيارة مرتقبة للكاظمي إلى واشنطن للقاء بايدن

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن.

وقال المصدر لشبكة "روسيا اليوم"، إن "الكاظمي سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة، لكن لم يحدد الموعد الدقيق حتى الآن، بيد أنها قد تكون نهاية هذا الشهر".

وأضاف، أن "الكاظمي سيلتقي بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين، ومن المتوقع أن يتباحث معهم بشأن الصراع بين واشنطن وطهران وتأثيراته على العراق".

وأشار إلى أن "أهم ما قد يبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها مع سفارة واشنطن في بغداد".