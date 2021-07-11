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الحكومة تزف بشرى سارة لموظفي العاصمة الإدارية

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من الحي الحكومي، والأحياء السكنية، وسكن الموظفين بمدينة بدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجموعة الأولى التي ستنتقل إلى العاصمة تضم 42 ألف موظف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الحكومة ستتيح حوافز بدل انتقال بقيمة ألفي جنيه، للموظف الذي سيستخدم سيارة خاصة، أو مواصلات عامة.

وبالنسبة للموظف الذي سيغير محل سكنه بالقرب من العاصمة الإدارية قال سعد أن الحكومة ستخيره بين الحصول على شقة مدعومة بمدينة بدر، سيدفع 25% من قيمتها، مع تقسيط 75% على 7 سنوات، تسدد من قيمة "بدل السكن" الذي سيحصل عليه الموظف بشكل منفصل عن الراتب.

ولفت إلى أن مساحة شقق سكن الموظفين في مدينة بدر تصل إلى 118 مترا، موضحا أن من حق الموظف طلب شراء شقة في الحي "..." العاصمة الإدارية.

وأردف أن الحكومة ستوفر أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمة الواي فاي لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية.

وكشف سعد أن مدينة بدر تضم 14 ألف وحدة سكنية مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مرافق "بدر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن لن يحتاج الذهاب إلى العاصمة الإدارية للحصول على خدمة حكومية، معلقا: "كل الخدمات ستظل متوافرة في القاهرة بالشكل المتعارف عليه، وحال وجود حالات تستلزم الذهاب إلى العاصمة، ستتيح الحكومة التقديم على الخدمة بالهيئات المتوافرة بمحل سكن المواطن، لتنتقل الأوراق ذاتها إلكترونيا إلى العاصمة".

وتابع:"المواطن سيستفيد من التطور التكنولوجي الذي سيحدث في أداء الهيئات الحكومية، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية".

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التشغيل التجريبي للقطار المكهرب بين السلام والعاصمة الإدارية سيبدأ أكتوبر المقبل.

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