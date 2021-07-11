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الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك من حسم صفقة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري إلى صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

صفقة حسام حسن في الزمالك

وقدم مسؤولو القلعة البيضاء عرضا جديدا لنظرائهم في نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وعرض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة مقابل انتقال عمر السعيد لصفوف النادي السكندري ،بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط.

من جانبه طلب مسؤولو سموحة السكندري الحصول على خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من الإدارة البيضاء.

وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء الرد النهائي من الزمالك لحسم انتقال حسام حسن بصفة نهائية خصوصا في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

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