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الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة
الأحد 11/يوليو/2021 - 06:59 م
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك من حسم صفقة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري إلى صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.
صفقة حسام حسن في الزمالك
وقدم مسؤولو القلعة البيضاء عرضا جديدا لنظرائهم في نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وعرض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة مقابل انتقال عمر السعيد لصفوف النادي السكندري ،بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط.
من جانبه طلب مسؤولو سموحة السكندري الحصول على خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من الإدارة البيضاء.
وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء الرد النهائي من الزمالك لحسم انتقال حسام حسن بصفة نهائية خصوصا في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.
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