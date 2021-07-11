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"الزراعة" عن استعدادات عيد الأضحى: ألغينا الإجازات وغرفة عمليات لمتابعة الأسواق

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:02 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين لأسعار مناسبة قائلًا: " نحرص على توفير منتج آمن وعالي الجودة للمواطنين".

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إن الوزارة بدأت العمل على توفير التقاوي وإحداث اكتفاء ذاتي منها؛ لتكون الموارد متاحة من الأصول الوراثية المصرية، مشيرا إلى أن إتاحة الموارد من الأصول الوراثية المصرية يحقق طفرة أكبر وإنتاجية وعائد أعلى للفلاح، قائلًا إن التقاوي المحلية تتحمل بعض الآفات والأمراض والظروف المناخية التي لا تتحملها الأصناف المستوردة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،أنه تم توافر اللحوم بشكل كبير؛ نتيجة لتوسعات الدولة في المشروعات القومية كمشروع "البتلو؛ لتوفير اللحوم وزيادة جودتها، موضحًا أن الوزارة وافقت على استيراد 96 ألف رأس عجول أبقار؛ لإتاحة البدائل أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار خلال عيد الأضحى.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتلبية احتياجات المواطن خلال العيد، معقبا: "ألغينا الإجازات وهناك غرفة عمليات مشكلة لمتابعة الأسواق وخط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين".

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعية عيد الاضحى استعدادات العيد أسعار اللحوم وعيد الأضحى

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