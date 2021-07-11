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علاء عباس: الدخان سيصبح منافسًا قويًا بالدوري الممتاز (حوار خاص)

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يعد الشرقية للدخان وافداً جديداً بشكل كامل على الدورى الممتاز، إذ يعد هذا الصعود هو الأول فى تاريخ الفريق، والذى تأسس عام 1953، وانضم الشرقية للدخان إلى مجموعة الصعيد نظراً لوجوده فى الجيزة والتى تعد أول خط الصعيد طبقاً لتقسيم الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويقود الفريق علاء نوح ومن قبله علاء إبراهيم المدير الفنى لنادى الشرقية للدخان، وهو الذى صعد بالفريق من دورى القسم الثالث إلى الثانى، هو يعد أبرز الانجاز وتأهل للدورى الممتاز.

حوارنا مع أحد أبناء النادي، ولعب به منذ الصغر، ولو يتركه فى أى وقت، علاء عباس قائد الفريق وهو نجم من نجوم الفريق الأول.

1- ما هي أسباب صعود الدخان للدوري الممتاز ؟

الاستقرار المادي والإداري وإصرار وعزيمة اللاعبين أحد أسباب الصعود، بالإضافة إلى التدعيمات القوية التى اضيفت للفريق شكل قوي امام المنافسين.

2- كيف شاهدت الدوري هذا الموسم مع الفريق ؟

موسم صعب للغاية، بالإضافة إلى الأجواء التى عاشها الفريق من خلال الطقس وارتفاع درجة الحرارة وكثرة رحلات الفريق طوال مشوار الدورى.

3- الجميع يعتقد أن الصعود من مجموعة الصعيد أصبح سهلاً من مجموعة القاهرة، ما الفارق بين المجموعتين ؟

المنافسة بمجموعة الصعيد أصعب من مجموعة القاهرة، بسبب سؤء أرضية الملاعب والطقس الحار طوال الموسم بالإضافة إلى الامكانيات المادية المتوسطة ببعض الفرق، عكس مجموعة القاهرة التى تعتبر مجموعة دوري ممتاز والتي يتنافس بها العديد من الأندية حتى نهاية الدوري، وبها الامكانيات المادية القوية.

4- هل كان اللاعبون واثقون من صعود فريقهم للدوري الممتاز ؟

نعم، اللاعبون كان لديهم العزيمة والإصرار على الصعود للدورى الممتاز قبل بداية الموسم، والحمد لله إرادة المولى عز كتب الصعود لنا.

5- ما هي أصعب مباريات الفريق بالنسبة لك ؟

جميع المباريات لم تكن هناك مباراة سهلة بالنسبة للفريق.

6- ما هو أبرز اهدافك هذا الموسم ؟

أبرز أهدافي كانت امام طهطا فى أخر مباريات الفريق بالقسم الثاني، والتى أعلنت صعودنا للدورى الممتاز.

7- تواجدت هذا الموسم مع مدربان لهما اسم في عالم التدريب (علاء إبراهيم وعلاء نوح)، ما الفارق بينهما ؟

مدربان كبار، لديهم خبرات القسم الثاني، وسبقوا وقادوا العديد من الفرق إلى المراكز المقدمة بالدورى، وتعلمت منهم العديد والعديد.

8- بعد مباراة طهطا، قام حسين الشحات لاعب الأهلي بالتواصل معاكم، وهئنأكم بالصعود؟

حسين الشحات بدأ مشواره الكروي بالشرقية للدخان، وكان أفضل اللاعبين الذي لعبت معاهم، ودائماً على تواصل معي وقام بالإتصال بي عقب نهاية المباراة، وهنئنا بالصعود، وتمنى لنا تقديم عروض قوية بالدورى الموسم المقبل.

9- ماذا سيضيف الدخان في الدوري الممتاز الموسم الجديد ؟

الدخان سيكون مفاجأة فرق الدوري العام ومنافساً قوياً، والإدارة ستتدعم الفريق بالعديد من اللاعبين الخبرات، ولن نكون ضيوف شرف بالدورى.

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