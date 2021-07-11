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كريم عبد العزيز يتصدر شباك تذاكر السينما يومي الجمعة والسبت

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر النجم كريم عبد العزيز، شباك التذاكر بفيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات تصل ل2 مليون و900 ألف أول أمس الجمعة بينما أمس السبت حقق إيرادات تقترب من 2مليون جنيه.


ويأتي النجم تامر حسني، في المركز الثاني حيث حقق فيلمه الجديد"مش أنا" أول أمس إيرادات تصل لمليون ونصف المليون بينما حقق أمس إيرادات تقترب من مليون جنيه.


جدير بالذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



وفيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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