برشلونة بصدم كومان بسبب نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني فاجئ إدارة النادي الكتالوني برغبته في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مستغلًا رغبة الملكي في التخلص منه.

وأفادت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن كومان طلب من خوان لابورتا رئيس برشلونة التعاقد مع الإسباني ألفارو أودريوزولا قبل استعادة البرازيلي إيمرسون من ريال بيتيس الإسباني وذلك من أجلتعزيز خط الدفاع البرسا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التخلص من أودريوزولا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن فشل في إقناع مسئولي الملكي طوال الموسم الماضي وعدم نية أنشيلوتي المدير الفني للملكي في الاعتماد عليه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا رفض نهائيًا طلب رونالد كومان بالتعاقد مع أودريوزولا وذلك بسبب عدم نيته في التعامل مع إدارة ريال مدريد في الفترة الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الناديان.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا قرر إعادة إيمرسون من ريال بيتيس مقابل 9 مليون يورو بدلًا من دفع قيمة أكبر في نجم ريال مدريد ومساعدة الغريم التقليدي على مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة من تفشي وباء فيروس كورونا.