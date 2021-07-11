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برلمانية تطالب قائمة بأسماء المتحرشين لتوزيعها على المصالح الحكومية (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب إن تغليظ عقوبة المتحرش لتصبح جناية سيكون له أثر كبير على معدلات الجريمة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان من أشد المؤيدين لتعديل القانون.

وتابعت غادة علي إن مشروع القانون ينص على عقوبة تبدأ من 7 سنوات باعتبارها جناية، مشيرة إلى أنها طالبت بوضع قائمة من بأسماء المتحرشين لتوزيعها على المصالح الحكومية لتأكيد عملية الردع المجتمعي.


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