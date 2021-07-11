هرب من حرارة الجو للموت.. انتشال جثة غريق الوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة غريق بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمجرى نهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى سامي رجب، 35 سنة، يرتدي ملابسه الداخلية فقط.



وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الشاب نزل نهر النيل مساء أمس للاستحمام بين مرسى الجزارين، والقللي، وغرق لعدم اجادته السباحة.



وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.