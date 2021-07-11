"التأمين الصحي" يوضح كيفية علاج مرضى الضمور العضلي

علق الدكتور حمدي النبوي، أخصائي جراحة الأعصاب في مصر بالتأمين الصحي على تخصيص وزارة الصحة 24 عيادة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال قائلًا إنه إنجاز يحسب للدولة المصرية بقيادتها الحكيمة، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد"، مشيرا إلى أنها وزيرة قوية وتخطط لمشروعات مختلفة.



وقال "نبوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إن مرضى الضمور العضلي من الأطفال يحتاجون إلى الدعم المجتمعي نظرا لارتفاع تكلفة الأدوية.



وعن طريقة الوصول للعيادة قال إنه يمكن للأهالي الذهب بأبنائهم المرضى إلى أى عيادة قريبة من منزلهم من هذه العيادات السالف ذكرها للكشف ويتم تشخيص المرض، معلقا: "الأمور لن تكون صعبة على المواطن".

