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القليوبية توضح حقيقة إصابة سيدة وطفليها نتيجة انهيار سور السكة الحديد بالخانكة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدرت محافظة القليوبية، بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أوضحت فيه ملابسات واقعة الانهيار الجزئي لسور محطة 23 يوليو بالخانكة، بسبب لودر القمامة وإصابة سيدة وطفليه.

ونفت المحافظة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة السيدة المصابة وسوء حالة طفليها وتجمهر الأهالي، مؤكدين أن الحادث بفعل فاعل.

وجاء في البيان أنه لاصحة لما تردد وأن صحة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أعمال النظافة بالشارع الرئيسي مزلقان ٢٣ يولىو بجوار السكه الحديد، اصطدم لودر النظافة بالسور في حين تصادف مرور إحدى السيدات وبرفقتها طفلان عمر ٦سنوات خلف السور فحدث انهيار جزئي بالسور المتهالك عليهم، مما أسفر عن كسر بالقدم اليسرى للطفل الأول، وكدمات في جلد مشط القدم اليمنى للطفل الثاني، وكدمة خفيفه بالرجل اليمنى للأم، وجميع الحالات مستقرة، وجرى علاجهم ونقلهم إلى مستشفى السلام تحت رعايه طبية كاملة، فيما جرى تسليم السائق إلى مركز الشرطه لاتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير المحضر اللازم.

وكشف البيان أن السور متهالك، وجرى مخطابة هيئة السكة الحديد أكثر من مرة لتجديده وإعادة بنائه، ولم يتم التنفيذ حتى الأن، مشيرًا أن الحادث قضاء وقدر وليس به شبهة جنائية كما ادعى البعض.

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