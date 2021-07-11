أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في "أنا عمو".. تعرف على التفاصيل!







انتهى الفنان أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم "أنا عمو" ومن المُقرر طرحها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "أنا عمو" من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.



وتقول كلماتها: "أنا نازل يا بني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم".



من ناحية اخري انتهى أحمد شيبة، أيضًا من تسجيل أغنية " أنا مش فاضيلكم "، وهي من كلمات فارس المصري، توزيع طه الحكيم.



والجدير بالذكر أن أخر اعمال المطرب أحمد شيبه أغنية " يلا سلام "، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.



