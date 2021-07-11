الوزراء يكشف مصير الموظف الذي لم يجتاز اختبارات الانتقال للعاصمة الإدارية



وأوضح أن الوزارات رشحت مجموعة من أفضل موظفيها للانتقال للعاصمة الإدارية وتم إجراء دورات تدريبية لهم واختبارات مكثفة، ومن لم ينجح في الاختبارات قامت وزارته بترشيح بديل له.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم البدء في انتقال مجموعات من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تجريبي اعتبارا من الثلث الأخير من العام الجاري، حيث سيقوموا باستلام المباني، وتجربة الأنظمة.