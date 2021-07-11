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الوزراء يكشف مصير الموظف الذي لم يجتاز اختبارات الانتقال للعاصمة الإدارية
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:25 م
هدى عبدالرازق
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كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الزيارة هى واحدة من سلسلة من الزيارات سيقوم بها رئيس الوزراء كل أسبوعين، مع عقد اجتماع تنسيقي كل أسبوع للوقوف على طبيعة العمل.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم البدء في انتقال مجموعات من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تجريبي اعتبارا من الثلث الأخير من العام الجاري، حيث سيقوموا باستلام المباني، وتجربة الأنظمة.
وأوضح أن الوزارات رشحت مجموعة من أفضل موظفيها للانتقال للعاصمة الإدارية وتم إجراء دورات تدريبية لهم واختبارات مكثفة، ومن لم ينجح في الاختبارات قامت وزارته بترشيح بديل له.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم البدء في انتقال مجموعات من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تجريبي اعتبارا من الثلث الأخير من العام الجاري، حيث سيقوموا باستلام المباني، وتجربة الأنظمة.
وأوضح أن الوزارات رشحت مجموعة من أفضل موظفيها للانتقال للعاصمة الإدارية وتم إجراء دورات تدريبية لهم واختبارات مكثفة، ومن لم ينجح في الاختبارات قامت وزارته بترشيح بديل له.
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