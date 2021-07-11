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تامر عاشور يعلن عن موعد أولى حفلاته في جدة
الأحد 11/يوليو/2021 - 08:12 م
مي مرسي
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أعلن المطرب تامر عاشور عن موعد أولى حفلاته في جدة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر "عاشور" بوستر الحفل، وكتب تعليقا قائلا: "حفل الفنان تامر عاشور في جدة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١".
وكان تامر عاشور قد أعلن عن افتتاحه لحفلات جدة، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يسعدني ويشرفني أن أكون أول فنان يفتتح الحفلات في جدة الحبيبة.. وإن شاء الله يبقى موسم مُشرف لكل الفنانين".
ونشر "عاشور" بوستر الحفل، وكتب تعليقا قائلا: "حفل الفنان تامر عاشور في جدة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١".
وكان تامر عاشور قد أعلن عن افتتاحه لحفلات جدة، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يسعدني ويشرفني أن أكون أول فنان يفتتح الحفلات في جدة الحبيبة.. وإن شاء الله يبقى موسم مُشرف لكل الفنانين".
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