تامر عاشور يعلن عن موعد أولى حفلاته في جدة

أعلن المطرب تامر عاشور عن موعد أولى حفلاته في جدة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر "عاشور" بوستر الحفل، وكتب تعليقا قائلا: "حفل الفنان تامر عاشور في جدة

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١".



وكان تامر عاشور قد أعلن عن افتتاحه لحفلات جدة، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏يسعدني ويشرفني أن أكون أول فنان يفتتح الحفلات في جدة الحبيبة.. وإن شاء الله يبقى موسم مُشرف لكل الفنانين".