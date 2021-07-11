رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا





أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي عن تعيين عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا.



ومن المنتظر ان يبدء الدوماني مهمته في تدريب ابناء السيد البدوي خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن الدوماني كان لاعبا سابقا في صفوف غزل المحله والزمالك ومنتخب مصر وسبق له تولي تدريب العديد من الانديه التي صعد بها من القسم الثالث للقسم الثاني امثال نبروه وسمنود واخر محطاته التدريبيبه فريق بني عبيد.