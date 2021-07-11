Advertisements
العضو السوداني المستقيل من المفاوضات مع إثيوبيا يُطالب بحشد القوات لاحتلال أرض السد
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:28 م
كساب أحمد
Advertisements
قال أحمد المفتي، العضو السوداني المستقيل من مفاوضات سد الإثيوبي، إن مصر والسودان استنفذتا كل الوسائل الدبلوماسية لحل أزمة السد الإثيوبي، بعد الذهاب لمجلس الأمن الدولي، والمطالبة بوقف الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وتابع "المفتي"، خلال مدخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أديس أبابا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ أكثر من مرة سواء في الملء الاول أو الملء الثاني.
ولفت إلى أن الحل الوحيد المتبقي هو قيام القاهرة والخرطوم بحشد قواتهما العسكرية على الحدود السودانية، واستعادة إقليم بني شنقول المقام عليه السد، خاصة وأن هذا الإقليم مُنح لأديس أبابا، مقابل عدم إقامة أي سد إلا بموافقة السودان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements