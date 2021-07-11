العضو السوداني المستقيل من المفاوضات مع إثيوبيا يُطالب بحشد القوات لاحتلال أرض السد

قال أحمد المفتي، العضو السوداني المستقيل من مفاوضات سد الإثيوبي، إن مصر والسودان استنفذتا كل الوسائل الدبلوماسية لحل أزمة السد الإثيوبي، بعد الذهاب لمجلس الأمن الدولي، والمطالبة بوقف الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وتابع "المفتي"، خلال مدخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أديس أبابا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ أكثر من مرة سواء في الملء الاول أو الملء الثاني.



