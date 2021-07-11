تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج بالموسم الجديد

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مشواره في البريميرليج بالموسم الجديد 2021-2022، بمواجهة ليدز يونايتد.





ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وكان مانشستر يونايتد، أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة.



