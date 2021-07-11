تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج بالموسم الجديد

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تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج بالموسم الجديد
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:28 م
أمل الحلفاوي
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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مشواره في البريميرليج بالموسم الجديد 2021-2022، بمواجهة ليدز يونايتد.
ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.
وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.
وكان مانشستر يونايتد، أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة.
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